Trump dice que Hizbulá es "un gran problema" y que "lo están eliminando rápidamente"

"Hizbulá es un problema. Ha sido un problema durante mucho tiempo, no solo ahora", afirmó el mandatario sobre el grupo chií libanés aliado de Irán, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump fue preguntado sobre si ha abordado con el Gobierno de Benjamín Netanyahu la ofensiva en el sur del Líbano, pero se limitó a decir que Hizbulá está siendo "eliminado rápidamente".

El presidente mencionó el caso de un amigo cercano, cuyos padres viven en el país árabe, algo que le sorprende: "¿Cómo pueden vivir en el Líbano?", se preguntó. Acto seguido, reflexionó sobre que la gente se acostumbra a vivir "bajo las bombas", como en Ucrania.

El Ejército israelí anunció este lunes que sus tropas iniciaron en los últimos días operaciones terrestres "limitadas" contra lo que asegura son posiciones de Hizbulá en el sur del Líbano.

Israel ha presentado la ampliación de la ofensiva terrestre como un esfuerzo defensivo para proteger el norte de su país de los ataques de Hizbulá.