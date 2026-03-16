Türk insta a la comunidad internacional a llevar los abusos en Corea del Norte ante el CPI

"Nuestro archivo de evidencias está a disposición de las autoridades judiciales para su uso en procedimientos justos e independientes", señaló el alto comisionado en un debate sobre la situación de Corea del Norte en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Türk indicó que su oficina ha elaborado 24 informes sobre Corea del Norte desde 2014 y solo en el último año entrevistó a 120 personas que escaparon del país en la última década.

Sobre la situación en el aislado régimen, aseguró que los derechos fundamentales continúan "gravemente restringidos", así como el acceso a la alimentación y la atención sanitaria.

El jefe de derechos humanos de la ONU recordó que muchas familias de japoneses, surcoreanos y ciudadanos de otros países presuntamente secuestrados y llevados a la fuerza a Corea del Norte siguen sin saber el paradero de sus seres queridos.

Al mismo tiempo, personas repatriadas a la fuerza a Corea del Norte "son sometidas a graves violaciones de los derechos humanos y a detenciones prolongadas", por lo que instó a otros países a no llevar a cabo esas "devoluciones", muchas de ellas desde la vecina China.