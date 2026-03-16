Ucrania recuerda a las víctimas del bombardeo ruso al Teatro de Mariúpol hace cuatro años

Miles de residentes desplazados de Mariúpol y otros ucranianos asistieron este lunes a concentraciones para encender velas y compartir el dolor persistente por el ataque mortal con dos bombas de 500 kilogramos contra el edificio, que se convirtió en un símbolo de la destrucción causada por Rusia en esta ciudad mayoritariamente rusoparlante de la región de Donetsk en la primavera de 2022.

"Marzo es cuando la mayoría de los residentes comparten su dolor por la muerte de sus seres queridos", dijo Alevtina Shvetsova, periodista de Mariúpol, durante una concentración cerca del Teatro de la Ópera de Leópolis, donde se recrearon las letras "ДЕТИ" (niños, en ruso), que habían sido pintadas con grandes letras blancas frente al Teatro de Mariúpol como una súplica de clemencia a los pilotos rusos.

Shvetsova contó a EFE que salió a pie de la ciudad sitiada el mismo día del ataque, el 16 de marzo de 2022, y fue testigo de la enorme columna de humo que se elevó desde el teatro.

"Cuatro años después, muchos siguen publicando en grupos en línea dedicados a buscar a los fallecidos y afirman que no saben qué ocurrió con sus cuerpos ni dónde fueron enterrados" explicó.

El número exacto de personas que murieron en el teatro sigue siendo desconocido.

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Los escombros han sido demolidos y Rusia construyó e inauguró una nueva estructura a finales de 2025, lo que Ucrania considera un intento de ocultar pruebas y reescribir la identidad de la ciudad.

Las estimaciones ofrecidas por autoridades locales, organizaciones de derechos humanos e investigaciones periodísticas varían desde más de una docena hasta cerca de 600 víctimas.

Un análisis de Human Rights Watch (HRW), SITU Research y Truth Hounds considera el ataque "un crimen de guerra ruso", dado que no había personal militar ucraniano en el teatro, que servía como refugio para cientos de residentes cuyas casas habían sido destruidas.

Según el registro de voluntarios locales, más de mil personas probablemente se encontraban en el teatro.

El día anterior al ataque, cientos abandonaron el lugar por un corredor de evacuación improvisado, lo que permitió que algunos se trasladaran al refugio antiaéreo en el sótano.

Sin embargo, muchos permanecieron en el auditorio y quedaron sepultados bajo los escombros o fueron alcanzados por fragmentos cuando dos bombas atravesaron el techo, según los testimonios.

"Nosotros también podríamos haber estado allí, porque el teatro había sido designado como punto de reunión para la evacuación, pero decidimos quedarnos en casa, lo que probablemente salvó nuestras vidas", dijo a EFE Oksana Gnatishin, directora de la Escuela de Arte de Mariúpol, ahora reubicada en Leópolis.

Señaló que, aunque el ataque contra el emblemático teatro fue especialmente cruel, era peligroso "en cada rincón de Mariúpol", ya que los rusos bombardeaban la ciudad sin tregua tras destruir las defensas antiaéreas locales.

"El sonido de los aviones rusos me volvía loca", relató, y añadió que el mes de asedio en la ciudad estuvo lleno de "miedo constante a la muerte, hambre, frío y falta de agua, comunicación e higiene básica".

Nada podía ofrecer protección contra las bombas y los misiles, dijo Gnatishin, ya que edificios enteros se derrumbaban bajo los ataques.

Basándose en imágenes satelitales de tumbas que aparecieron alrededor de Mariúpol en los meses posteriores a su captura por Rusia, la ONG de investigación Truth Hounds contabilizó al menos 8.034 víctimas.

Sin embargo, advierte que esta cifra es "una subestimación importante", ya que muchos cuerpos probablemente nunca fueron recuperados de los escombros o de numerosas tumbas improvisadas.

Solo 1.348 muertes verificadas están incluidas en el recuento oficial de víctimas civiles de la invasión rusa elaborado por la ONU, que actualmente supera las 15.000 víctimas.

La organización reconoce que la omisión de muchas muertes en Mariúpol y otras ciudades tomadas por Rusia subestima considerablemente el impacto de la agresión sobre la población civil.