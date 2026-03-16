Un petrolero paquistaní pasa el estrecho de Ormuz con la señal AIS activa

Se trata del buque Aframax Karachi que ya está rumbo a la ciudad paquistaní homónima, después de salir del puerto de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y cruzar el estrecho de Ormuz a las 14:43 GMT.

Según la página especializada en el monitoreo de barcos Marine Traffic, es el primer carguero no iraní que cruza este punto estratégico, que Irán mantiene cerrado, emitiendo señal por el Sistema de Identificación Automática (AIS, en inglés), que permite a los buques comunicar su posición y otra información para que el resto de buques y puertos puedan conocerlos.

Esto, según este portal, podría indicar que hay una comunicación más continua con Irán, que ha limitado el paso por esta ruta estratégica casi al mínimo en las últimas dos semanas, para recibir "un paso seguro negociado".

Hasta el momento, se ha informado de la salida del golfo Pérsico de más de 20 busques cisterna, según los datos de Marine Traffic.