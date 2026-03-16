Unicredit lanza una opa para superar el 30 % Commerzbank

La oferta de UniCredit busca superar el umbral del 30% exigido por la normativa alemana para las ofertas públicas de adquisición y "fomentar, en las próximas semanas, un diálogo constructivo con Commerzbank y sus principales partes interesadas", según un comunicado del banco

La oferta pública de adquisición con canje de acciones se lanzará formalmente a principios de mayo, con un plazo de aceptación de cuatro semanas y también en mayo, UniCredit convocará una junta general extraordinaria de accionistas para aprobar la ampliación de capital necesaria para financiar la operación explicaron en la nota.

Actualmente, UniCredit posee una participación directa de aproximadamente el 26% en Commerzbank y una posición adicional de aproximadamente el 4%.

La relación de canje de la oferta será determinada por el regulador alemán BaFin en los próximos días, basándose en el precio medio ponderado por volumen (VWAP) de las acciones de Commerzbank y UniCredit durante los últimos tres meses.

"Esperamos que la relación sea de 0,485 acciones de UniCredit por cada acción de Commerzbank, lo que corresponde a un precio de 30,8 por acción de Commerzbank, o una prima del 4% con respecto al precio de cierre del 13 de marzo de 2026 ", explicaron.

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La operación está valorada en torno a 35.000 millones de euros, según informó Bloomberg.

La operación pretende entablar un diálogo con el gobierno alemán, accionista del 9% del banco de Frankfurt, que hasta ahora se ha mostrado bastante reacio a una fusión.

UniCredit, explica, aún espera la aprobación de su programa de recompra de acciones de 2025, por un valor de 4.750 millones de euros, en la junta general de accionistas prevista para el 31 de marzo, así como la correspondiente autorización del BCE.

"El programa de recompra se pondrá en marcha tras el cierre del plazo de aceptación de la Oferta y dependerá del nivel final de aceptación. No tendrá ningún impacto en la política de dividendos de UniCredit", agregaron.

El Consejo de Administración de UniCredit considera, añade el comunicado "que la OPA representa una medida razonable y pragmática, libre de inconvenientes, teniendo en cuenta que la participación mantenida sigue representando una creación de valor significativa, independientemente de que se supere o no el umbral del 30%".