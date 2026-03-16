Venezuela critica al alto comisionado de DDHH de la ONU y dice que tiene "sesgo inmoral"

"El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insiste en una narrativa parcializada hacia nuestro país, repitiendo acusaciones infundadas y omitiendo deliberadamente el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos del pueblo venezolano", dijo Gil en un mensaje difundido su canal de Telegram, que acompañó con una foto de Türk.

Sin referirse al tema de las liberaciones, el canciller venezolano indicó que al alto comisionado le "cuesta desprenderse de la agenda del extremismo en Venezuela" y que pese a las graves violaciones de derechos humanos en el mundo, prefiere optar por "su sesgo inmoral" contra el país.

"Así se hace difícil sostener una cooperación técnica seria cuando su oficina termina actuando como caja de resonancia de falsedades. En Venezuela el camino es la paz y la convivencia; quienes quieran contribuir con respeto serán bienvenidos", culminó el mensaje.

Türk indicó más temprano que su oficina no ha recibido de las autoridades de Venezuela una lista oficial de los presos políticos liberados tras el ataque de EE.UU. a principios de año y la captura de Nicolás Maduro, y tampoco ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención, como ha solicitado.

Señaló que ninguna de esas peticiones "ha tenido éxito hasta la fecha" y pidió mayor transparencia en lo referido a la puesta en libertad de estos detenidos.

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Tras la captura de Maduro, el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones de un "número importante" de personas, al que se sumó la aprobación de una ley de amnistía que ha otorgado 7.727 libertades plenas, la gran mayoría de ellas a personas que estaban en libertad con medidas cautelares. Solo 253 estaban encarcelados.

En su declaración, Türk destacó como elemento positivo que se había reunido con las autoridades venezolanas al más alto nivel y que éstas aceptaron reanudar la emisión de visas para su personal, que así podrá retornar al país.

Los representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU fueron expulsados de Venezuela en febrero de 2024, luego de que el alto comisionado manifestara su preocupación por la posible desaparición forzada de la activista Rocío San Miguel, quien fue liberada días después de la captura de Maduro, luego de casi dos años de prisión.