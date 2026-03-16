Volodímir Zelenski visitará este martes el Reino Unido

La visita de Zelenski, de la que no se conocen más detalles, se producirá en un momento en el que la atención internacional se ha desplazado hacia Oriente Medio, especialmente en la guerra contra Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la ofensiva israelí contra el Líbano.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó hoy previamente en una rueda de prensa que recibiría "pronto" a Zelenski porque "es vital que sigamos concentrados en apoyar a Ucrania, (ya que) no podemos permitir que la guerra en el Golfo se convierta en ganancia inesperada para (Vladímir) Putin".

Healey dijo después a los parlamentarios que el apoyo británico a Ucrania no ha desfallecido y que solo el mes pasado el Reino Unido entregó a los ucranianos 3.500 drones, 18.000 proyectiles de artillería y tres millones de unidades de munición de menor calibre.

Fue más lejos y llegó a poner a Rusia y a Irán en un mismo "eje": "Nos enfrentamos a dos conflictos en dos continentes, sostenidos por un eje de agresión con tácticas similares y similares tecnologías".

El ministro prometió que el Reino Unido no olvida la guerra en el continente europeo y aseguró que "nuestra determinación absoluta para mantenernos junto a Ucrania sigue siendo firme".

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El Reino Unido ha estado, junto con Alemania y Francia, a la cabeza del apoyo europeo a Ucrania desde el principio de la invasión rusa, un esfuerzo que los tres países quieren mantener ahora que Estados Unidos se ha alejado de ese eje europeo y se muestra mucho más receptivo a las tesis y los intereses de Rusia en Ucrania.