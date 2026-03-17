Al menos 11 muertos en un ataque en RDC de un grupo armado vinculado al Estado Islámico

Según detalló la Convención para el Respeto de los Derechos Humanos (CRDH) en un comunicado que recogen medios locales este martes, los hechos ocurrieron hacia las 20.00 hora local (18.00 GMT) del lunes, en la provincia de Ituri.

"La aldea de Babesua (...), dentro de la jefatura de Bandaka, fue atacada, incendiada y destruida por elementos armados atribuidos a las ADF. El recuento provisional, recabado de fuentes locales fiables, es de 11 civiles ejecutados a sangre fría, una aldea totalmente consumida por las llamas y supervivientes abandonados sin asistencia ni protección", señaló la organización.

La CRDH condenó "un ciclo de masacres que se ha vuelto insostenible e inaceptable, marcado por crímenes que pueden calificarse de crímenes contra la humanidad por su magnitud y repetición".

Asimismo, la ONG lamentó "el abandono manifiesto de la población civil, entregada a su suerte a las manos de grupos armados, en flagrante violación de las obligaciones constitucionales a internacionales del estado congoleño".

Las ADF son una milicia de origen ugandés, pero en la actualidad tiene sus bases en las provincias vecinas congoleñas de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran a menudo ataques y aterrorizan a la población.

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Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta contra el grupo que no ha acabado con los ataques.

Sus objetivos son difusos, más allá de una posible vinculación con el EI, que en ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como "una organización terrorista" afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998 el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).