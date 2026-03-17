Alemania y Grecia quieren implicar al Golfo e Irán para garantizar paso por estrecho Ormuz

"Grecia no quiere verse involucrada en esta guerra, que además sigue evolucionando en este momento", dijo en Berlín el ministro griego de Exteriores, Giorgos Gerapetritis, en una rueda de prensa con su homólogo alemán, Johann Wadephul.

El ministro griego recalcó que la prioridad de Atenas es la seguridad de sus marineros que actualmente se encuentran en el Golfo, así como de los barcos helenos que, en la práctica, están bloqueados en el estrecho de Ormuz.

"Hacemos un llamamiento a todos, también a Irán, para que se garantice la libertad de navegación y, sobre todo, para evitar acciones que afecten al derecho marítimo", recalcó.

El jefe de la diplomacia helena condenó enérgicamente los ataques contra los barcos griegos, que ponen en peligro a la tripulación y, además, también representa una gran cuestión ecológica, "ya que conlleva el riesgo de una grave catástrofe medioambiental", recalcó.

Wadephul señaló que, ahora mismo, hay que tener "paciencia", hasta que EE.UU. e Israel "lleguen a la conclusión de que han alcanzado sus objetivos militares".

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Alemania ha instado a ambos países a mantenerle informada sobre el desarrollo de la ofensiva.

"No creo que Europa deba seguir un camino independiente en este caso; al menos, el Gobierno alemán no lo considera apropiado. Debemos coordinar todo lo que hagamos muy estrechamente con nuestros socios, y eso requiere cierta paciencia", recalcó.

"Necesitamos información sobre cuándo se considerará que se han alcanzado los objetivos militares, y creemos que debemos prepararnos conjuntamente. Junto con los Estados del Golfo, pero también como Unión Europea, para participar en la puesta en marcha de negociaciones, ya que, en última instancia, sólo se podrá garantizar una navegación segura también en esta región dentro del marco de una nueva arquitectura de seguridad", opinó.

A juicio de Wadephul, está claro que es difícil mantener la paciencia, porque la situación actual afecta a las economías, pero por otro lado, "el realismo dicta que, en la situación actual, no es posible un paso seguro por el estrecho de Ormuz".

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, dijo la víspera que, si las Fuerzas Armadas estadounidenses no son capaces de garantizar la seguridad en el estrecho, lo más probable es que las europeas tampoco puedan conseguirlo.

"Por eso mantengo mi opinión de que, al final, necesitamos acuerdos con los Estados del Golfo y, en cierta medida, también con Irán, que permitan restablecer el tránsito", indicó Wadephul.

Su homólogo griego consideró que hace falta una "iniciativa común, mucho más amplia" para garantizar la libre navegación por Ormuz.

"No creemos que deban existir acuerdos individuales que permitan a algunos barcos entrar o salir del estrecho. Lo que queremos es una solución uniforme y duradera que garantice la paz. Esto sólo puede lograrse en el marco de un acuerdo global, bajo el auspicio de organizaciones internacionales y, sobre todo, de las Naciones Unidas", enfatizó Gerapetritis.