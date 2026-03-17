Asaltan la casa del jugador del Roma Neil El Aynaoui con el jugador y su familia dentro

El robo se produjo presuntamente en torno a las 3 de la madrugada, después de que los ladrones arrancaran las rejas de una ventana del salón, mientras el jugador franco-marroquí, internacional con la selección de Marruecos, se encontraba en el interior junto a su madre, su pareja, su hermano y la pareja de este, según adelantaron medios locales.

Después, sustrajeron joyas, un reloj Rolex y bolsos de diseño, con un valor total aproximado de 10.000 euros.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Brigada Antirrobos de la Policía Estatal italiana, que han iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables, que lograron huir tras el asalto.

Ninguna de las personas presentes en la vivienda resultó herida, según las primeras informaciones publicadas.

El Aynaoui, nacido en Francia y con nacionalidad marroquí, se incorporó al Roma al inicio de la temporada 2025-2026 procedente del conjunto francés Lens, donde había mostrado un buen rendimiento antes de llegar como refuerzo al club de la Serie A.

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A nivel internacional, es un habitual en las convocatorias de la selección de Marruecos, y formó parte del equipo que alcanzó la final de la Copa África de Naciones 2025, en la que cayeron ante Senegal.