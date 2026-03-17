Asociaciones italianas se unen al Convoy Nuestra América y envían medicinas a Cuba

"Se trata de una misión de solidaridad internacional que llevará a Cuba medicamentos y material sanitario, recogidos en las últimas semanas en toda Italia, gracias a una movilización impulsada por la sociedad civil, los sindicatos, las fuerzas políticas de izquierda y diversos movimientos", señala un comunicado del partido Izquierda Italia y Alianza Verdes e Izquierdas (AVS).

"En este momento dramático para el país, en el que al bloqueo petrolero se suman las ya severas medidas de embargo comercial y financiero impuestas a la isla por el Gobierno de Estados Unidos durante décadas, hemos decidido unirnos a la misión de solidaridad internacional 'Nuestra América' y promover el convoy europeo para llevar ayuda humanitaria a Cuba", dijo Giorgia, miembro de la agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba, a la entrada del aeropuerto de Roma Fiumicino.

Además de las ayudas, el convoy transportará a representantes de diecinueve nacionalidades, cincuenta asociaciones y colectivos, trece movimientos políticos y sindicatos, y cuatro eurodiputados, entre ellos Mimmo Lucano y Ilaria Salis de AVS.

"Logramos reunir más de cinco toneladas de suministros médicos y medicamentos en muy poco tiempo con más de 400 donantes que participaron en la campaña 'Dejen respirar a Cuba", explicó la activista, quien anunció que se está pensando en una nueva misión en mayo y en organizar contenedores que partirán hacia Cuba por mar para transportar el material.

Mimmo Lucano, ex alcalde de Riace, pueblo que se hizo célebre por la acogida a los migrantes, y miembro del Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo, antes de partir hacia La Habana con la delegación italiana afirmó: "Me conmueve profundamente recordar cuando los médicos cubanos vinieron a Calabria para ayudarnos a abordar uno de los problemas sociales más graves que enfrenta nuestra región: la sanidad"

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Estuvo presente el embajador de Cuba en Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar, que aplaudió que haya "personas y Gobiernos de buena voluntad en el mundo que denuncian que el haber establecido un bloqueo al suministro de combustible, basado en el error de una supuesta amenaza lanzada por Cuba a la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, es una medida injusta para nuestro país que ha tenido un impacto en la población cubana, la cual ha acabado viéndose sometida a condiciones de vida realmente extremas".