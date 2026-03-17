Ataque ruso contra Odesa provoca daños en infraestructura portuaria y energética

El gobernador no ha especificado en qué puerto ucraniano se han producido los daños, pero sí ha dicho que el ataque ha afectado al sur de la región de Odesa, ribereña del mar Negro y del Danubio y situada en la parte meridional de Ucrania.

Kiper también ha explicado que no ha habido muertos ni heridos en el ataque.

Los desperfectos causados por el bombardeo en la infraestructura energética han provocado una interrupción del suministro en algunas localidades de la región de Odesa, ha agregado Kiper.