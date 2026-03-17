Aumenta la presencia de ketamina y cocaína en aguas residuales europeas, pero cae el MDMA

Así lo refleja un estudio publicado este miércoles desarrollado por la red internacional de expertos en epidemiología SCORE en asociación con EUDA, con sede en Lisboa, tras analizar 115 ciudades de 25 países (23 de la Unión Europea, Noruega y Turquía).

"Las aguas residuales de Europa cuentan la historia de un fenómeno de las drogas que está muy extendido, variado y en constante flujo", afirmó en un comunicado la directora ejecutiva de EUDA, Lorraine Nolan, que alertó de que se han registrado "constantes signos de aumento" en la detección de cocaína y ketamina.

La presencia de ketamina en aguas de desecho subió casi el 41 % interanual en las 66 ciudades con datos de 2024 y 2025, detectándose las mayores concentraciones en las localidades de Bélgica, Alemania y los Países Bajos.

En el caso de la cocaína, la cantidad de esta droga hallada en el alcantarillado creció casi el 22 % interanual en el mismo periodo, con las urbes de Europa occidental y meridional, especialmente de España, Bélgica y los Países Bajos registrando los mayores niveles.

Entre las ciudades españolas analizadas, Barcelona fue la que registró el mayor aumento, con un crecimiento interanual del 185,29 %, seguida de Lérida, con una variación del 125,28 %.

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Por contra, la cantidad total de la droga sintética MDMA en las aguas de desecho en 2024 y 2025 disminuyó el 16 % interanual en las 78 urbes que disponían de datos en 2024 y 2025.

Las mayores concentraciones de este estimulante se registraron en Bélgica, España, Países Bajos y Eslovenia, mientras que hubo un descenso en Alemania, Austria y Eslovenia.

En el caso de España, el mayor aumento se registró en Granada (149,94 %), seguida por Santiago de Compostela (88,12 %).

Para la anfetamina, el nivel de residuos "varió considerablemente" entre las diferentes ciudades, con las mayores concentraciones en las localidades de Europa septentrional y central.

En el caso de la metanfetamina, tradicionalmente concentrada en la República Checa y Eslovaquia, también se constató su presencia en Alemania, España, Chipre, Lituania, Países Bajos, Noruega y Turquía.

El cannabis, la droga ilegal más consumida en Europa con cerca de 24 millones de consumidores el año pasado, tuvo "tendencias divergentes" según el territorio, con una mayor cantidad en aguas residuales de Alemania, Países Bajos y Eslovenia.

De acuerdo con este análisis, más del 75 % de las ciudades estudiadas mostraron mayores residuos de cocaína y MDMA en fin de semana frente al resto de días, mientras que casi la mitad tuvieron mayores concentraciones de ketamina en sábado y domingo.