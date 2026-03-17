Australia confirma impacto de dron iraní cerca de base en EAU sin víctimas

Según explicó el jefe de Gobierno, el artefacto alcanzó una carretera cercana a la instalación a las 9:15 hora local australiana (22:15 GMT del martes), provocando un incendio que causó daños menores en un bloque de alojamiento y en una instalación médica dentro del recinto.

"Puedo confirmar que ningún miembro del personal australiano resultó herido y que todos se encuentran a salvo", declaró Albanese en una rueda de prensa.

La base de Al Minhad constituye un enclave estratégico para Australia en Oriente Medio, utilizado como punto logístico y de apoyo en operaciones internacionales, incluidas misiones de vigilancia marítima y lucha contra el terrorismo.

La presencia australiana en la región forma parte de acuerdos de cooperación con aliados y socios, especialmente en el Golfo.

Albanese señaló que Irán "continúa participando en ataques aleatorios en toda la región del Golfo", lo que eleva la preocupación por la seguridad de las fuerzas desplegadas.

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Pese a ello, el Gobierno australiano ha reiterado su postura de no involucrarse directamente en el conflicto. En diversas ocasiones, Camberra ha subrayado que su presencia militar en Oriente Medio tiene un carácter limitado y centrado en tareas de apoyo, descartando por ahora una participación activa en hostilidades.

El Ejecutivo anunció la semana pasada el envío de un avión de vigilancia, así como 85 militares a EAU para reforzar la defensa aérea regional, aunque aseguró que la misión es estrictamente defensiva.