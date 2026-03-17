Bienestar animal, una asignatura que Paraguay se prepara para incluir en las escuelas

La materia, basada en la Ley 7513/25 de Bienestar y Protección Animal, que reconoce a los animales como seres "sintientes", busca prevenir el maltrato, promover una cultura de cuidado, empatía y el "respeto a la vida en general", explicó el funcionario.

De esta forma, agregó Rubín, Paraguay es "uno de los primeros de Latinoamérica" que integra esta materia "en toda la extensión de la malla curricular", algo similar a Ley Empatía aprobada en Colombia en 2025.

"El mensaje que lanzamos es que Paraguay está por la vida y por el respeto", destacó.

En 2025, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal -encargada de las políticas de protección del bienestar animal y del control y la erradicación de la violencia hacia estos- recibió unas 2.700 denuncias de diferentes tipos de maltrato a animales.

La nueva ley eleva de 2 hasta 4 años de cárcel o multa el castigo cuando el maltrato animal ocasiona lesiones graves.

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Se penará con hasta 6 años de prisión cuando el hecho lleve a la muerte del animal.

Los contenidos sobre bienestar animal se implementarán en la malla curricular de la educación básica y media en un plazo que depende del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), aunque Rubín dijo esperar que en 2027 "ya esté de lleno como materia".

En ese sentido, adelantó que los programas académicos se centrarán en el fomento de la empatía hacia los animales domésticos, silvestres o exóticos en cautiverio, la "tenencia responsable", la prevención del todos los tipos de maltrato y crueldad en contra de estos seres, y en la difusión de los contenidos de la nueva ley.

"La base de todo es el respeto a la vida, no hacer daño y entender que todos estamos en este mundo para tener la mejor convivencia posible", refirió el funcionario, al señalar que a los niños se les enseñará que los animales "no son objetos", sino seres vivos que sienten dolor, miedo, ansiedad o alegría.

Igualmente, indicó que propondrán al MEC la creación de una "Red de Docentes Empáticos" integrada por maestros que deberán recibir capacitación especializada para poder impartir la materia en el futuro.