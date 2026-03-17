Bruselas no da por perdida la ley contra el abuso sexual infantil y pide más negociaciones

"La normativa provisional vigente (...) expirará el 3 de abril, y si no se llega a un acuerdo para entonces, existirá un importante vacío legal en la protección de los niños contra el abuso sexual. Por consiguiente, la Comisión insta a los colegisladores a que continúen las conversaciones con miras a alcanzar un acuerdo", dijo el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El portavoz señaló que el abuso sexual a menores "ha evolucionado significativamente en los últimos años", como muestra el hecho de que las denuncias de abuso sexual a menores en línea hayan pasado de un millón en 2010 a más de 20 millones en 2024.

Además el acoso sexual a niños en internet se ha multiplicado por doce en los últimos tres años.

Lo que se debatió ayer, dijo el portavoz comunitario, "fue la prórroga de estas normas provisionales vigentes desde 2022" que permiten combatir la difusión de ese materia mientras se negocia "una solución más permanente".

Esas normas ha sido fundamentales en los últimos años "para rescatar a niños de abusos continuos y llevar a los responsables ante la Justicia", subrayó.

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De hecho, más del 80 % de las investigaciones sobre abuso sexual a menores fueron iniciadas gracias a una denuncia de proveedores de servicios en línea.

El Consejo (países de la UE) y el Parlamento Europeo no lograron el lunes acordar la prórroga de una excepción que permite a los proveedores de internet detectar de manera voluntaria el abuso sexual infantil en internet.

Tras el fracaso, se echaron la culpa mutuamente y alertaron de que esa falta de acuerdo impedirá seguir aplicando la normativa vigente, lo que deja a la UE de momento sin un instrumento legal contra la difusión de esos contenidos.

La eurodiputada socialdemócrata alemana Birgit Sippel, ponente de esa legislación en la Eurocámara, criticó este martes lo ocurrido.

"Lamentamos que el Parlamento y el Consejo no lograran alcanzar un acuerdo anoche sobre la prórroga del reglamento provisional, a pesar de nuestra voluntad de negociar de forma constructiva. Sin embargo, debido a su falta de flexibilidad, los Estados miembros han aceptado deliberadamente que el reglamento provisional expire en abril. A partir de entonces, ya no será posible el análisis voluntario para contrarrestar la difusión en línea de material de abuso sexual infantil por parte de los proveedores", señaló.

"Con la finalización del reglamento provisional, la prioridad ahora es sensibilizar a la ciudadanía, reforzar la aplicación de la ley y su capacidad para combatir de forma proporcional la difusión en línea de material de abuso sexual infantil, y recordar a los proveedores su responsabilidad y cooperación con la sociedad civil y las fuerzas del orden, opinó.

Por su parte, fuentes de Chipre, país que preside el Consejo de la UE este semestre, explicaron que esa institución apoyó sin modificaciones la propuesta de Bruselas de prorrogar la medida temporal por otros dos años, lo que "habría dado tiempo suficiente para concluir las negociaciones sobre el marco a largo plazo".

Las mismas fuentes señalaron que esta situación "crea un vacío que, a pesar de nuestros esfuerzos, tendrá repercusiones en la capacidad de salvar a las víctimas de este horrible crimen y de llevar a los culpables ante la Justicia" y añadieron que ahora la prioridad es concluir pronto las negociaciones sobre el Reglamento para prevenir y combatir el abuso sexual infantil (Reglamento CSAM), "que establecerá un marco jurídico común eficaz y sostenible para prevenir y combatir dicho abuso".