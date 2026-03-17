China dice que es "erróneo" que posible retraso de visita de Trump tenga que ver con Ormuz

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que ambas potencias "mantienen la comunicación con respecto a la visita" de Trump a China, sin dar más detalles al respecto.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró este lunes tras las negociaciones comerciales con representantes chinos en París que un eventual aplazamiento no estaría vinculado a la petición de Washington para que China contribuya a reabrir el estrecho de Ormuz.

Trump había apuntado previamente la posibilidad de posponer su viaje si Pekín no participaba en misiones de escoltado de buques en dicha vía marítima.

Sin embargo, el mandatario republicano señaló este lunes que desea posponer el viaje para permanecer en Estados Unidos y supervisar la situación derivada del conflicto con Irán, sin citar expresamente la colaboración china en Ormuz.

"Debido a la guerra, quiero estar aquí. Siento que tengo que estar aquí. Así que hemos solicitado posponerlo un mes más o menos, y espero con interés estar con ellos. Tenemos una muy buena relación", explicó el presidente a la prensa.

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El viaje, que la Casa Blanca situaba entre el 31 de marzo y comienzos de abril, no ha sido confirmado por Pekín y estaba concebido como el marco para formalizar posibles acuerdos tras las recientes negociaciones comerciales entre ambas potencias.

Las autoridades chinas acostumbran a confirmar las visitas de mandatarios extranjeros apenas unas jornadas antes de que estas se produzcan.

Si finalmente se concretase, sería la primera visita de un presidente estadounidense al gigante asiático desde la que realizó el propio Trump en 2017 durante su primer mandato.