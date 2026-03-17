China enviará ayuda para paliar el "profundo desastre humanitario" en Oriente Medio

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que "China siempre ha puesto en práctica el concepto de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, defendiendo el espíritu del internacionalismo y el humanitarismo".

Lin anunció que su país "ha decidido proporcionar asistencia humanitaria de emergencia a Irán, Jordania, el Líbano e Irak, con la esperanza de que esto ayude a aliviar la difícil situación humanitaria que enfrentan las poblaciones locales", sin detallar el alcance de la ayuda.

"China continuará haciendo todo lo que esté a su alcance para promover la paz y la desescalada, facilitar el pronto restablecimiento de la paz y la estabilidad regionales, y evitar que la crisis humanitaria se extienda aún más", agregó el portavoz.

Lin contestaba así a una pregunta acerca de recientes cálculos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), órgano que cifra en 3,2 millones las personas que se encuentran desplazadas dentro de Irán debido al actual conflicto con Israel y Estados Unidos.

Otro frente del actual conflicto actual en Oriente Medio, el de Líbano, por las hostilidades entre Israel y Hizbulá, ha causado según ACNUR el desplazamiento forzoso de más de 600.000 personas.

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China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel por "violar la soberanía" del país persa.

El gigante asiático ha instado a proteger las vías marítimas, ante la coyuntura de que el 45 % del petróleo que importa pasa por el estrecho de Ormuz.