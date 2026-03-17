Combatir el estrés de volar con perros: el pionero programa del aeropuerto AIFA de México

Se trata del primer programa de estas características en México y es pionero a nivel mundial, al estar presente en aeropuertos de tan solo cuatro países más: Estados Unidos, Canadá, India y Turquía.

En el caso del AIFA, inaugurado en 2022 y ubicado a 45 kilómetros al norte de la Ciudad de México, los cinco canes -Marshall (raza Samoyedo), Mamut (Bulldog), Tacho (Labrador), Delta (Salchicha) y Goliat (Labrador)- dependen de un batallón de la Guardia Nacional, quienes realizan recorridos diarios con ellos para supervisar su interacción con los pasajeros.

"Este proyecto dio inicio el año pasado, en el mes de noviembre, y pues hasta ahorita tenemos con este gran proyecto una gran aceptación de la ciudadanía. Hemos tenido unos resultados muy positivos. Ellos interactúen de una manera muy pasiva, muy tranquila y cariñosa con la gente", explicó este martes a EFE el teniente Francisco Neftalí, responsable del programa.

Los perros circulan por todo el aeropuerto, pero su labor se centra en las salas de última espera antes de embarcar, donde dan su "apoyo directo" a los pasajeros con estrés a volar.

La Guardia Nacional les ha formado en labores de socialización para que se acostumbren al trato con los pasajeros, diferenciándose así de los canes utilizados por los militares para labores de rescate o búsqueda de narcóticos.

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"Ahí es donde tenemos a estos perritos para actuar en ese momento que cualquier persona lo requiera por cualquier cuestión de ansiedad, de estrés o de alguna situación que se presente. El simple hecho de acariciarlo, tenerlo, genera un bienestar emocional en la persona", detalló el teniente.

Él lidera la Sección Canófila del 2º Batallón de Seguridad de Instalaciones Aeroportuarias y está a cargo del programa, una iniciativa que confía que se pueda extender a otros aeropuertos del país dado sus resultados.

Durante su jornada de trabajo, el escuadrón de perros despertó la atención de los pasajeros del AIFA, con unos 27.000 viajeros diarios de media, muchos de los cuales se acercaron para jugar con ellos, acariciarlos y pasar un rato agradable con las mascotas, según pudo constatar EFE en un recorrido acompañando a los militares.

Ya en las puertas de la terminal se informa de la existencia de esta iniciativa, con dibujos de las mascotas para que los pasajeros conozcan los beneficios del programa canino.

Una de las viajeras que se detuvo fue Clyo, una mexicana que viajaba hasta Mérida, en el estado de Yucatán (sureste), quien agradeció que los canes son "bastantes receptivos" y subrayó que la iniciativa es "buena" porque "te puede ayudar un poquito a despejarte y relajarte".

Por su parte, Rebeca Palacios, con billete a Culiacán, capital de Sinaloa (noroeste), dijo que es "increíble" poder pasar un rato con las mascotas antes de coger un vuelo, con el consiguiente estrés que eso conlleva.

"Está increíble porque te olvidas un poquito de la rutina, del estrés del viaje, de que si llegas o no llegas", concluyó.