Constante fuego de artillería israelí al Líbano en anticipo de nuevos ataques de Hizbulá

A apenas 500 metros de la frontera con el sur del Líbano, desde la que se aprecian los escombros de localidades libanesas como Jiam o Marjayoun, el Ejército de Israel concentra tropas, vehículos blindados y excavadoras. Entran y salen del país vecino en el marco de la operación terrestre anunciada por el Gobierno el lunes.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están operando para frustrar las actividades de Hizbulá", recoge un comunicado de las fuerzas armadas, que aseguraron que detectaron preparaciones de parte del grupo chií para lanzar una andanada de cohetes hacia territorio israelí.

Se podría tratar de un lanzamiento similar al que se produjo el pasado miércoles, cuando el grupo chií disparó durante la tarde unos 200 cohetes y drones al norte y centro de Israel. Entonces, el Ejército no advirtió a la población de la posibilidad de una escalada en el fuego de Hizbulá.

En los alrededores de Misgav Am (norte de Israel), las respuestas de Hizbulá son poco habituales, y apenas un dron y un proyectil hacen saltar las alarmas en la zona antes de ser interceptados.

En el sur libanés, los lanzamientos israelíes levantan columnas de humo en las aldeas que, en su gran mayoría, llevan meses destruidas por el fuego constante de Israel desde octubre de 2023.

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Mientras Israel ha ordenado evacuar el sur del Líbano hasta el río Zahrani, en las localidades israelíes próximas a la frontera el tráfico fluye y algunos negocios continúan abiertos. Aunque las calles se ven vacías, salvo por el paso de algunos militares, el Gobierno no ha ordenado a su población evacuar.

La concentración de tropas se produce en el marco de la ofensiva terrestre israelí en el sur del Líbano.

Aunque el Ejército de Israel llevaba desde inicios de marzo ocupando posiciones cerca de la frontera con el país vecino y sus tropas ejecutando operaciones "selectivas" constantes en territorio libanés, fue el lunes cuando el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció el inicio de una operación terrestre.

Israel argumenta la operación como un acto en defensa de las comunidades del norte del país ante la amenaza de Hizbulá: "Somos el Ejército posicionado delante de los civiles, avanzando hacia adelante para neutralizar la amenaza y asegurar la seguridad de las comunidades".

Aún es una incógnita la dimensión de la operación israelí en el sur del Líbano, si bien medios como el estadounidense Axios apuntan a que podría tratarse de la mayor invasión terrestre desde 2006.

El balance de muertos desde el inicio de la ofensiva aérea israelí contra el Líbano asciende ya a 912, entre ellos 111niños, y el de heridos a 2.221, informó este martes el Centro de Operaciones de Emergencia del país mediterráneo.

Las personas incluidas en el registro de desplazados de las autoridades libanesas superan el millón.