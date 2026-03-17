Cristina Fernández agradece desde balcón a cientos de seguidores que exigen su liberación

Fernández, que salió este martes por segunda vez de su domicilio, donde cumple una condena de seis años por irregularidades en la concesión de obras públicas -la primera fue una hospitalización por problemas de salud-, se asomó al balcón tras regresar de declarar ante el tribunal por otra causa de corrupción, en la que se le acusa de liderar una red de sobornos.

"Cristina conducción, acá tenés a los pibes (jóvenes) para la liberación", cantaron los simpatizantes de la líder peronista, mientras ella correspondía saludando con sus manos y arrojando besos desde el balcón del segundo piso del edificio, en una esquina del barrio porteño de Constitución.

Desde que la exmandataria quedó recluida en su domicilio, en junio de 2025, distintas organizaciones políticas y sociales que la apoyan han instalado la costumbre de congregarse frente a su casa para brindarle apoyo, agitando banderas y carteles de apoyo.

Lo hacen en fechas señaladas o cuando ocurre algo extraordinario, como este martes fue su salida para ir a declarar ante un juez.

"Con proscripción no hay democracia", "¡Queremos a Cristina libre! Es inocente" o "Jueces corruptos" fueron algunos de los lemas que se pudieron leer y escuchar en la concentración de apoyo a Fernández.

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Desde temprano, jóvenes y adultos de todas las edades estuvieron presentes para acompañar su salida de la vivienda y esperar a que regresara de los tribunales federales.

El traslado de la exmandataria solo contó con la custodia de una decena de agentes de la Policía Federal, mientras que el operativo para abrir paso entre el tráfico a la comitiva estuvo a cargo de La Cámpora, organización política liderada por su hijo, Máximo Kirchner.

Ante la Justicia, Fernández denunció "prácticas mafiosas" en el poder judicial durante su declaración como acusada en la causa conocida como 'los cuadernos de la corrupción'.

"En el caso de los cuadernos hay prácticas mafiosas de jueces y fiscales", argumentó ante el tribunal, antes de añadir: "Hubo una oleada de detenciones para apretar a empresarios para que declaren en contra de Cristina. Prácticas mafiosas”.

Fernández está imputada por 204 hechos de cohecho pasivo, denunció persecución política y comparó este juicio con el de su condena en la causa 'Vialidad', por la que cumple seis años de prisión domiciliaria y fue inhabilitada para ejercer cargo público.

Fernández se negó a responder preguntas ante el tribunal: “Voy a contestar preguntas cuando algún juez cite a Mauricio Macri (presidente entre 2015 y 2019) por los parques eólicos o a (Luis) "Toto" Caputo (actual ministro de Economía) por la deuda con el FMI. Hasta ese día no voy a formar parte de este circo”, señaló.