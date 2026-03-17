Ecuador dice que retomará conversaciones con Colombia tras tensiones comerciales

La tensión bilateral se intensificó en enero, cuando Ecuador impuso un arancel del 30 % a productos colombianos por supuestas fallas en el control del narcotráfico en la frontera, medida a la que Bogotá respondió con aranceles a decenas de bienes ecuatorianos y con la suspensión del suministro eléctrico.

"Ambos países, junto al secretario general de la Comunidad Andina, van a plantear sus posiciones y van a retomar las conversaciones que se dieron aquí en Quito hace un par de semanas con la canciller de Colombia (Rosa Villavicencio) y con la delegación que la acompañó", dijo Sommerfeld al canal Teleamazonas.

Las declaraciones de la canciller se produjeron antes de que Noboa negara en su cuenta de la red social X que Ecuador esté realizando bombardeos en territorio colombiano, como denunció Petro tras el hallazgo de una bomba "tirada desde un avión" cerca de la frontera entre ambos países.

"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", señaló Noboa al afirmar que, junto a la "cooperación internacional", están "bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo Gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera".

Desde la noche del pasado domingo rige en cuatro provincias de Ecuador un toque de queda nocturno para intensificar los operativos en la "guerra" que Noboa declaró al crimen organizado hace más de dos años, lo que aparentemente incluye bombardeos y el uso de explosivos contra viviendas e inmuebles supuestamente utilizados por organizaciones criminales.

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Al mismo tiempo, se han desplegado operativos contra la minería ilegal en zonas fronterizas con Colombia y Perú, que han incluido el lanzamiento de baterías de misiles desde camiones militares.

Ecuador enfrenta una grave crisis de violencia, con un récord de 9.235 homicidios en 2025, según datos oficiales.

Ante la pregunta de si la denuncia del presidente Petro podría entorpecer un eventual proceso de solución de la guerra comercial, Sommerfeld aseguró que "salida siempre hay" y que "Ecuador cree en el diálogo y en las mesas de negociación".

"Nosotros lo que estamos pidiendo a Colombia es que incremente sus capacidades de control de frontera y de su territorio en cuanto a la producción de droga para poder bajar el nivel de violencia y de inseguridad, no solamente en Ecuador sino en todo el hemisferio occidental", añadió.