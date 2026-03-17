Ecuador lleva la 'chicha radioactiva' de Papaya Dada al festival español La Mar de Músicas

El certamen, que se celebrará del 17 al 25 de julio, mostrará la música, cine, arte y literatura ecuatorianas de la mano de grupos y artistas como Machaka, Lolabúm, San Pedro Bonfim y sus milagros, LaTorre, Papaya Dada, Paola Navarrete, Humazapas, Jatun Mama, Swing Original Monks y Margarita Laso.

El director del festival, Eugenio González, destacó que el cartel escogido pretende "reflejar la riqueza y diversidad sonora del país".

Será un recorrido por la riqueza musical de Ecuador, desde la música andina a la electrónica, y desde el pasillo al pop.

Ecuador ha dejado de ser un mercado periférico para convertirse en generador de tendencias. Así, además del poder de la fiesta de la 'chicha radioactiva' de Papaya Dada, otra de las puntas de lanza es el 'etno-futurismo' de Humazapas, agrupación de música y danza tradicional kichwa nacida en Cotacachi, que trabaja en la recuperación de rituales y músicas del calendario andino.

Junto a ellos estará en la programación Margarita Laso, una de las voces más importantes de la música ecuatoriana, dedicada desde hace décadas a la recuperación y difusión del repertorio tradicional del país, especialmente géneros como el pasillo, el yaraví o el sanjuanito.

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También destaca Swing Original Monks, una de las bandas ecuatorianas con mayor proyección internacional de la última década, conocida por su mezcla de ritmos andinos como el pasillo o el sanjuanito, con ska o electrónica, que da lugar a la música 'folktrónica andina'.

Paola Navarrete, una de las figuras clave de la renovación del pop independiente del país, presentará su universo sonoro entre el indie pop, la electrónica y la canción de autor.

Lolabúm, una de las bandas de la nueva escena alternativa latinoamericana, ofrecerá su sonido que mezcla pop independiente, rock y electrónica, y letras generacionales con una marcada sensibilidad literaria.

La programación incluye proyectos que exploran nuevas fusiones entre tradición y modernidad, como Machaka, que mezcla los sonidos urbanos con ritmos andinos, bolero o cumbia en una propuesta definida como 'ecuadorian sabrosura', o el dúo Jatun Mama, que combina la música kichwa con la electrónica que dialoga con las celebraciones de las comunidades indígenas

Por su parte, LaTorre propone un electropop íntimo y evocador con resonancias de la tradición andina, mientras que San Pedro Bonfim y sus milagros, proyecto del músico Pedro Bonfim Salgado, explora una canción latinoamericana abierta a la experimentación con un pulso poético.