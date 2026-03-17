Ecuador pone en duda versión de Petro sobre bomba en frontera por demora en verificación

"A la 1:00 dicen haber encontrado una bomba y a las 12.00 del día sale el ministro de Defensa a decir que recién están mandando un equipo a ver de qué se trata. Entonces, si yo encuentro una bomba, despliego un equipo de forma inmediata a verificar la supuesta bomba que ha aparecido", afirmó Reimberg en declaraciones a la prensa.

El ministro sostuvo que ese tipo de episodios le "llaman la atención" y defendió que las acciones de seguridad emprendidas por Ecuador se desarrollan exclusivamente dentro de su territorio, en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Además, reclamó que este tipo de problemas "no se solucionan en redes sociales", sino por "vías diplomáticas".

El titular de Interior también insistió en que Ecuador "respeta la soberanía" de Colombia y remarcó que el Gobierno está concentrado en combatir la "guerra" contra el narcotráfico dentro de Ecuador.

Por ello, defendió los operativos ejecutados en diferentes zonas del país y el toque de queda decretado en cuatro de las 24 provincias para facilitar las acciones de las fuerzas de seguridad, que durante la segunda jornada se saldó con 268 personas registradas e incautaciones de armas, droga y vehículos, .

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Además, cargó contra Colombia al afirmar que Ecuador está pagando "los platos rotos" de un problema transnacional derivado del narcotráfico y de la falta de control sobre la producción de cocaína en el país vecino.

"Lo único que hemos pedido es hagan su trabajo, hagan su parte, fortalezcan su frontera (...) Falta decisión política", manifestó Reimberg.

Sus declaraciones se producen después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunciara la noche de este lunes el hallazgo de una bomba supuestamente lanzada desde Ecuador sobre territorio colombiano y afirmara este martes que los bombardeos dejaron "27 cuerpos calcinados".

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, negó estas acusaciones y aseguró que las operaciones militares contra el crimen organizado, apoyadas por Estados Unidos, se realizan únicamente en territorio ecuatoriano, en medio de una nueva escalada de tensiones diplomáticas y la guerra comercial que mantienen ambos países.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, declaró a la prensa que Ecuador siempre está "abierto al diálogo" y a "resolver cualquier diferencia", pero que el Gobierno está a la espera de una notificación oficial de Colombia para que el Ministerio de Defensa pueda responder a sus inquietudes.