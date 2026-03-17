El actor iraní Mohammad Reza Golzar ofrece pagar la reconstrucción de la escuela de Minab

El organismo oficial de radio y televisión de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés) anunció este martes en X que el intérprete ha propuesto también asumir el costo del tratamiento médico de los heridos.

Según añadió la plataforma Middle East Observer, Golzar manifestó su intención de sufragar el coste de la reconstrucción y del tratamiento médico en una llamada telefónica con la gobernación de la provincia de Hormozgan, en la que se encuentra Minab.

El intérprete, nacido en Teherán hace 48 años, atesora más de 30 títulos en su trayectoria, según la web especializada imdb. Entre ellos, 'Madar-e ghalb atomi' (2015) y 'Hello Mumbai: Salaam Mumbai' (2016), que le valieron sendas nominaciones a mejor actor en los premios Hafez de Irán.

El ente de radiodifusión iraní IRIB responsabilizó en sus redes directamente a Estados Unidos del bombardeo del colegio al que Golzar quiere ayudar. El pasado 4 de marzo, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó que aunque su país no ataca "nunca" objetivos civiles, está investigando lo sucedido.

El diario 'The New York Times' asegura que el bombardeo fue consecuencia de un error en la fijación de objetivos del Ejército estadounidense, debido a que las coordenadas se crearon con datos desactualizados proporcionados por la Agencia de Inteligencia de la Defensa, según sus fuentes.