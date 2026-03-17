El brent vuelve a subir (103,42) conforme se desinfla la idea de escoltas a petroleros

Así, el brent recuperó todo lo perdido ayer -cuando cerró en 100,21 dólares- y ganó 3,21 dólares por barril, conforme se aleja la idea de un fin rápido de la guerra contra Irán.

El barril de texas, por su parte, también está en senda alcista, pero en un ritmo más moderado, y hoy cerró la sesión en 96,21 dólares el barril.

El presidente Trump reconoció hoy que los países de la OTAN no se sumarán a esa coalición y tuvo palabras displicentes sobre ellos al afirmar que "no los necesitamos". No aclaró si otros países se unirán a esa iniciativa.

Pero además, esta mañana la idea de esas escoltas recibió otro jarro de agua fría cuando el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI, que regula el tráfico de mercancías por mar), Arsenio Domínguez, se mostró escéptico sobre su eficacia.

Las escoltas "reducen el riesgo, pero este persiste", dijo Domínguez al 'Financial Times', y detalló que parte importante del problema radica en la geografía del estrecho, ya que, si bien tiene 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, el ancho combinado de los canales de navegación de aguas profundas para el tráfico en cada dirección es de tan solo unos 4 kilómetros.

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Precisamente la OMI ha convocado mañana y pasado, en su sede de Londres, una sesión extraordinaria para tratar la disrupción creada por el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz, por el que habitualmente transita una quinta parte del crudo mundial y un porcentaje aún mayor de gas licuado, además de fertilizantes necesarios para el sector agrícola mundial.