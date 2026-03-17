El CAC-40 encadena una segunda subida consecutiva, del 0,49 %, y roza los 8.000 puntos

El CAC-40, que el lunes había avanzado un 0,31 %, empezó la jornada ligeramente a la baja y de hecho en los primeros minutos de intercambios marcó el que sería el mínimo del día con 7.919,87 puntos.

Sin embargo, rápidamente el indicador pasó a territorio positivo y el ascenso se reforzó durante la mañana y a primera hora de la tarde, cuando se superó el listón de los 8.000 puntos hasta alcanzar un máximo de 8.022,27 puntos a menos de hora y media del cierre.

En esa última parte de la sesión, el ascenso se ralentizó pero aún así el CAC-40 finalizó con 7.974,49 puntos.

Eso significa que en una semana el mercado francés ha ganado un 0,75 %, pero en el último mes acumula un descenso del 4,11 % y desde comienzos de año esa baja es del 2,15 %.

En el frente de los valores, la mayor subida del selectivo fue el fabricante automovilístico Stellantis (2,89 %), pese a que es la segunda empresa que ha sufrido las mayores pérdidas en los últimos seis meses.

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Uno de los grandes protagonistas de la Bolsa de París este martes fue el gigante petrolero TotalEnergies, que avanzó un 2,87 % gracias al ascenso del precio del barril de crudo desde el comienzo de las operaciones de Estados Unidos e Israel contra Irán.

También registraron progresiones significativas la aseguradora AXA (2,03 %), el grupo energético Engie (1,73 %) y el laboratorio Eurofins (1,53 %).

En el otro extremo de la balanza, la compañía de lujo Hermès sufrió el descalabro más pronunciado del CAC-40 (-1,94 %), seguido del grupo de servicios informáticos para las empresas Dassault Systèmes (-1,68 %), y de otro de los gigantes del lujo, LVMH (-1,41 %).