El Congreso aprueba reforma constitucional que introduce la cadena perpetua en El Salvador

"Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas", dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución aprobada en sesión plenaria por 59 diputados de NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.

Tras su aprobación, que se dio sin estudio ni debate previo, el Congreso debe ratificar la reforma, en otra sesión plenaria, para que entre en vigencia y se cambie el texto de la Constitución.

La reforma aprobada pasó a la Comisión Política del órgano Legislativo para su estudio, por lo que será avalada en una futura sesión plenaria.

Según la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, esta reforma "tiene por objetivo el aprobarle cadena perpetua a las personas que pertenezcan a las pandillas, que hayan cometido homicidios y feminicidios, y también que sean violadores".

"Esta reforma es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror, jamás vuelvan a caminar por nuestras calles", apuntó.

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En la votación de la reforma constitucional, por primera vez, el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) sumó sus votos para una iniciativa de este tipo.

Horas antes de la aprobación, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en la presentación de la iniciativa que "el país que anhelamos requiere que en nuestra sociedad no existan homicidas ni violadores", por lo que pidieron levantar la prohibición de la prisión perpetua.

La Asamblea Legislativa también debe dar luz verde a una serie de reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley Contra Actos de Terrorismo y otras secundarias para homologarlas con la nueva redacción de la Carta Magna.

En enero de 2025, la Asamblea Legislativa ratificó una polémica reforma que permite cambios exprés a la Constitución en una misma legislatura, anteriormente las enmiendas constitucionales necesitaban la votación de dos legislaturas diferentes.

Con esta enmienda son necesarios 45 de los 60 diputados para aprobar y ratificar -en un mismo día- reformas, y con esta el partido gobernante ha avalado la elección presidencial indefinida, entre otros cambios a la Constitución.

La propuesta del Gobierno de Bukele para permitir las penas perpetuas llega a unos días que El Salvador cumpla cuatro años bajo un régimen de excepción que se aprobó en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país que por años fue considerado como uno de los más violentos del mundo.

Bajo el régimen de excepción se han encarcelado a más de 91.300 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia de agentes del Estado al menos 500 detenidos, lo que ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos.