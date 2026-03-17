El euro sube pese al colapso de la confianza inversora en Alemania y el alza del crudo

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1524 dólares, frente a los 1,1496 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1531 dólares.

El euro se depreció por debajo de 1,15 dólares en las primeras horas de la negociación europea, pero después subió pese a que la confianza inversora se desplomó en marzo en Alemania debido a la escalada de la guerra en Oriente Medio y la subida de los precios de la energía.

El índice de confianza inversora del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) empeoró en marzo hasta -0,5 puntos, desde los 58,3 puntos de febrero.

Los precios del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, y del gas subieron hoy más del 3 % después de que Irán intensificara sus ataques a la infraestructura energética del golfo Pérsico, pero no frenaron al euro.

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Los inversores optaron por esperar antes de las reuniones de numerosos bancos centrales.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) subió este martes su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 4,10 %, y el dólar australiano se apreció.

Esta semana se reúnen otros bancos centrales del mundo como la Reserva Federal (Fed), el Banco de Japón (BoJ), el Banco de Inglaterra (BoE), el Banco Nacional Suizo (SNB), el sueco Sveriges Riksbank y el BCE.

Los mercados prevén que la Fed mantendrá el miércoles sus tipos de interés en el rango entre el 3,50 y el 3,75 % y que el BCE dejará el jueves inalterada su tasa a los depósitos en el 2 %.

La moneda única se cambió hasta una banda de fluctuación entre 1,1466 y 1,1542 dólares.