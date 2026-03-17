El Gobierno taiwanés niega retrasos en la venta de armamento de EE. UU. a la isla

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Koo aseveró que los procesos internos de revisión de Estados Unidos en torno a estas operaciones "avanzan conforme a lo previsto" y que, hasta ahora, el Ministerio de Defensa de Taiwán "no ha recibido ninguna notificación" de demoras en la venta de armas.

Estas palabras se produjeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara este lunes que planea retrasar aproximadamente un mes el viaje a China que tenía previsto realizar a finales de mes para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, debido a la guerra con Irán.

Entre los temas que podrían tratarse en dicho encuentro está, precisamente, la venta de armamento a Taipéi: en una llamada telefónica a principios de febrero, Xi instó a Trump a "manejar con prudencia" el envío de armas a Taiwán, y subrayó que la isla es la "primera línea roja" en las relaciones entre ambas potencias.

Posteriormente, el Wall Street Journal informó, citando a funcionarios estadounidenses, de que Washington había paralizado la aprobación de un importante paquete de armas a Taiwán por temor a que la operación pudiera poner en riesgo la celebración de la cumbre entre Trump y Xi.

En cualquier caso, el Gobierno de Estados Unidos notificó en diciembre al Congreso acerca de ocho posibles ventas de armamento a Taipéi, valoradas en torno a 11.100 millones de dólares, en lo que supuso el mayor paquete de armas adquirido por la isla hasta la fecha.

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La asistencia militar de EE. UU. resulta crucial para Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y que China considera como "parte inalienable" de su territorio.