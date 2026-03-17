El hambre afectará a 45 millones de personas si la guerra en Irán se extiende hasta junio

Este organismo actúa como el principal brazo logístico de la ONU con fines humanitarios y desde el inicio del conflicto ha experimentado un impacto directo en sus operaciones, con un encarecimiento general del 18 %, entre retrasos de sus cargamentos humanitarios y el aumento de los costes debido a la subida de precios del combustible.

En este contexto, el aumento del precio de los alimentos se da prácticamente por descontado.

"Es posible que nuestro abastecimiento y nuestras cadenas de suministro se encuentren realmente al borde de la crisis más grave desde la covid y la guerra de Ucrania en 2022", alertó Skau.

En el caso de Afganistán, ejemplificó, la cadena de suministro se ha visto interrumpida porque realizar entregas a través de Irán o de Pakistán (país con el que mantiene un conflicto armado) se ha vuelto imposible.

"Estamos tardando más en entregar por el mar y nuestros costes se han incrementado en el estrecho de Ormuz", apuntó, en relación a este paso marítimo esencial para las exploraciones energéticas de los países del golfo Pérsico, pero también para el suministro global del 25 % de fertilizantes, producto indispensable para la producción agrícola de numerosos países pobres.

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Esta escasez puede afectar rápidamente a los países de Africa subsahariana que se encuentran en la temporada de cultivo y en particular a Somalia y Kenia, que dependen de los fertilizantes importados de los países del Golfo, explicó Skau.

El "número dos" del organismo apuntó que una reducción en la disponibilidad de fertilizantes puede provocar malas cosechas y más gastos para los agricultores.

En este contexto, millones de familias sin acceso estable a alimentos, en particular en países de África y Asia dependientes de las importaciones, podrían sufrir gravemente.

Skau recordó que el 75 % de personas con inseguridad alimentaria la sufren por conflictos armados y desastres naturales o eventos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático.