El IBEX 35 sube un 0,92 % y recupera los 17.200 puntos mientras el petróleo sigue al alza

El selectivo español sumó 157,7 puntos, hasta los 17.247,1 enteros, y reduce las caídas anuales al 0,35 %.

La Bolsa española arrancó con un repunte del 0,17 %, que fue incrementando hasta llegar a superar la barrera de los 17.300 puntos. Sin embargo, en el último tramo de la sesión perdió fuelle para terminar con esa subida del 0,92 % a pesar de la apertura alcista de Wall Street.

El precio del barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, sube casi el 2 % por encima de los 102 dólares, mientras que el Texas, de referencia en Estados Unidos, lo hace el 1 % en los 94,5 dólares el barril.

De los grandes valores del IBEX 35, Repsol ganó un 3,73 %; Telefónica, el 1,66 %; Iberdrola, el 1,42 %; Santander, el 0,89 %, y BBVA, el 0,17 %, mientras que Inditex perdió el 0,12 %.