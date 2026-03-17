El petróleo de Texas sube un 1,53 % pendiente de una coalición naval en Oriente Medio

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI sumaba 1,43 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El tráfico en el estrecho de Ormuz -por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural- permanece en gran medida paralizado debido a los ataques contra embarcaciones.

Más recientemente, un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Fujairah, donde también resultó afectado un centro clave de exportación de petróleo que permite eludir el paso por Ormuz.

El Wall Street Journal informó, citando a funcionarios, que Estados Unidos anunciaría próximamente una coalición de países para escoltar a los buques a través del estrecho.

No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el lunes que la coalición no estaba plenamente constituida, al tiempo que instaba a otros países a involucrarse.

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"Algunos se muestran muy entusiastas, y otros, menos", declaró Trump a los periodistas en una conferencia de prensa y anotó: "Supongo que algunos no lo harán. Creo que hay uno o dos que no lo harán, a los que hemos estado protegiendo durante unos 40 años a un costo de decenas de miles de millones de dólares".

Por su parte el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró el lunes que su país estaba permitiendo el paso de buques cisterna iraníes a través del estrecho de Ormuz.