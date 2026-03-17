El petróleo de Texas sube un 2,9 %, hasta los 96,21 dólares el barril

Al término de la sesión, los contratos del crudo para el mes de abril sumaron 2,71 dólares al cierre anterior, cuando dio un respiro y bajó un 5,28 %, hasta los 93,50 dólares el barril.

El mercado del petróleo sigue pendiente de la evolución de la situación en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán y por donde pasa un 20 % del crudo mundial y buena parte del gas natural.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, ordenó mantener cerrado el paso, después de que la Guardia Revolucionaria amenazara con atacar a los barcos que lo cruzaran, para "presionar al enemigo".

La agencia marítima británica UKMTO señala que se han producido más de una decena de ataques contra embarcaciones en Ormuz desde que comenzó la guerra en Oriente Medio, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En las últimas horas, los ataques contra yacimientos petrolíferos en Irak y Emiratos Árabes Unidos han agravado las preocupaciones sobre el abastecimiento de crudo.

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"La magnitud de la interrupción del suministro de petróleo dificulta que el mercado encuentre una solución adecuada", afirmó Warren Patterson, responsable de estrategia de materias primas de ING, a la cadena CNBC.

Trump, por su parte, ha planteado varias estrategias para intentar reavivar el tráfico en el estrecho. La última fue reclamar a los miembros de la OTAN que envíen buques de guerra a la zona para garantizar la seguridad de los navieros, pero estos se negaron a involucrarse en el conflicto.

Aun así, el mandatario expresó su confianza en que el estrecho volverá a ser seguro para la navegación en poco tiempo.

"No creo que tarde mucho. Estamos arrasando la costa. Se trata de la costa y del agua. Y no tardará mucho", declaró Trump ante la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en la que insistió en tildar la decisión de la alianza de un "error muy tonto".

Sobre la duración de la guerra, Trump volvió a ofrecer un calendario impreciso al asegurar que la ofensiva terminará pronto, aunque matizó que Estados Unidos todavía no está "listo" para retirarse.