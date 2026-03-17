El Vaticano acoge el lanzamiento de la Plataforma de Desinversión en Minería

"La desinversión busca evitar que iglesias y organizaciones religiosas sean cómplices de violaciones de derechos humanos y crímenes ecológicos al invertir en fondos o bancos relacionados con el extractivismo", explican los organizadores que presentarán la iniciativa el próximo 20 de marzo en la sala de prensa del Vaticano.

En el lanzamiento se escucharán voces de activistas como la líder ayamara Yolanda Flores (Perú), "que desde la realidad de sus territorios llaman a replantear el modelo económico basado en el extractivismo".

El Vaticano dará su apoyo con la presencia del cardenal Fabio Baggio, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, así como también participará el cardenal Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango (Guatemala), conocido por su defensa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de los migrantes y de la justicia social.

También intervendrán monseñor Vicente Ferreira, obispo de Livramento de Nossa Senhora, Brasil, y consejero de la red Iglesias y Minería; la hermana Maamalifar M. Poreku, misionera de Nuestra Señora de África (MSOLA), originaria de Ghana, con amplia experiencia en los campos de la justicia, la paz y la ecología integral; y el padre Dario Bossi, sacerdote comboniano con experiencia en zonas afectadas por la actividad minera

Del 19 al 21 de marzo de 2026 se celebrará en Roma el primer encuentro de la Plataforma, orientado a fortalecer el multilateralismo y promover directrices éticas en las finanzas de organizaciones de fe, en coherencia con la ecología integral y documentos vaticanos.

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"La minería es señalada como un factor clave en la crisis climática, la desigualdad global y el armamentismo, ya que sostiene modelos de consumo del Norte Global y conflictos geopolíticos por el control de minerales", señalan los organizadores.

La Plataforma se presenta como una acción colectiva ecuménica que busca transformar las estructuras económicas de las iglesias, promover justicia climática y poner en el centro a las comunidades afectadas por el modelo extractivista.