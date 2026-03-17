España condena el trato de Israel a la población civil de Líbano

"España condena tajantemente el anuncio de las autoridades israelíes, según el cual los ciudadanos libaneses desplazados no podrán regresar a sus hogares indefinidamente", expresó mediante un comunicado el Ministerio español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El comunicado calificó además como "ilegal y desporporcionada" la orden "de evacuación de la población civil al sur del río Zahrani".

"​La situación en Líbano es extremadamente preocupante", agregó, y "exige el respeto del derecho internacional humanitario", además de hacer "un llamamiento a la contención".

El Gobierno de España condenó asimismo "los ataques que sufre el contingente de FINUL, los más recientes por actores no estatales el pasado fin de semana, así como los ataques de Hezbollah contra Israel".

España "reafirma su firme compromiso con la estabilidad regional, la protección de los civiles y el respeto del derecho internacional, y continuará trabajando con sus socios internacionales y en el marco de las Naciones Unidas para promover una desescalada de la violencia y favorecer una solución pacífica y duradera según la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que contribuya a la estabilidad y la seguridad en la región".

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El Ejército israelí emitió este martes una orden urgente de evacuación para los residentes de la ciudad libanesa de Tiro y varios barrios y campos de refugiados cercanos, ante la intensificación de sus operaciones contra el grupo chií Hizbulá en el sur de Líbano.

La orden de evacuación, publicada por el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, incluye de forma explícita los siguientes barrios y áreas: Shabruja, Jamadiya, Jal al Bahr, Zuq al Mufti, Al Bass, Mashuq, Burj al Shamali, Naba, Al Howsh, Rashidiya y Ain Baal.

En el aviso, los militares israelíes instaron a la población civil a abandonar de inmediato las zonas afectadas y desplazarse al norte del río Zahrani por motivos de seguridad.