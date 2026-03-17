España da luz verde a la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo

La liberación se producirá en distintas fases, explicó este martes la vicepresidenta tercera del Gobierno español, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En la primera fase, inmediata, se usarán las reservas de la industria, pues los operadores pueden trasladarlas al consumidor final rápidamente; se liberarán 4 días de consumo, equivalentes a 3,75 millones de barriles, y se prolongará durante quince días desde la publicación del acuerdo.

El resto se hará en una segunda fase en varios días, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, y podrán usarse tanto las reservas de la industria como las de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), que supervisará el procedimiento. En esta fase se liberarán los 8,3 días de consumo restantes -casi 8 millones de barriles-.

España contribuye así al acuerdo alcanzado por los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) el pasado 11 de marzo para poner a disposición del mercado 400 millones de barriles durante 90 días, para moderar el impacto que las tensiones en Oriente Próximo están teniendo en la cotización del petróleo.

Es la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia de la AIE, por encima de las que tuvieron lugar como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania en 2022 y tras la Primavera Árabe, en 2012, recordó Aagensen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el caso de España, esos 11,5 millones de barriles (el 2,9 % del total) se dividirán de la siguiente forma: 2,2 millones en gasolina; 9 millones en destilados medios -gasóleos de automoción y otros gasóleos como los querosenos- y unos 297.000 barriles en fuelóleos.

La ministra valoró la "actuación solidaria" de los países europeos, ya que la cuestión no es sólo contener los precios en los mercados internacionales, sino que territorios con riesgo de suministro por su alta exposición a la energía que transita por el estrecho de Ormuz, como Japón, tengan "una situación más holgada", dijo.

El Gobierno estará "muy pendiente" de los indicadores de los próximos días, ya que, por lo pronto, sólo España, Alemania, Japón y EE.UU. han puesto sobre la mesa esta primera medida. "El efecto lo tenemos que ver cuando todas las reservas sean liberadas en las próximas semanas", añadió Aagensen.