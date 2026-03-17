España ratifica a Albania el apoyo a su candidatura de adhesión a la Unión Europea

La reunión tuvo lugar cuando se cumplen cuarenta años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Albania y veinte de la apertura de la embajada española en Tirana, informó el ministerio de Exteriores español en un comunicado.

Las relaciones entre ambos países atraviesan un momento "excelente", según el Gobierno español, con un aumento exponencial de turistas españoles en Albania —aproximadamente 110.000 en 2025— y una creciente demanda de la lengua española, por lo que el Instituto Cervantes explora vías para aumentar su presencia en el país.

Los ministros abordaron también la conveniencia de impulsar las relaciones bilaterales comerciales y de inversión, con la mirada puesta en las energías renovables y las infraestructuras.

También analizaron el contexto internacional y Albares reiteró la necesidad de una Europa volcada en defender la paz y apostar por el diálogo.