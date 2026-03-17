España reasentó a 425 refugiados nicaragüenses en 2025, el 52 % del total

Desde 2019, el Gobierno español ha aprobado anualmente un cupo máximo de 1.200 personas beneficiarias del Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados, al igual que en 2026, con una dotación prevista este año de 26 millones de euros (30 millones de dólares), cofinanciados por el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración.

El proceso se desarrolla conforme al protocolo acordado en 2020 entre los ministerios competentes (Interior, Migraciones y Asuntos Exteriores), consensuado con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Con este programa, España contribuye a la protección duradera de aquellos refugiados que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad para acabar con un ciclo de desplazamiento forzoso, informó este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El primer programa se ejecutó en 2011 con el traslado a España de 80 sudaneses, etíopes y eritreos procedentes de un campamento de refugiados de Túnez.

En 2015 se produjo un aumento significativo del número de plazas y se amplió el listado de países con los que España colabora en esta cuestión.

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Fue entonces cuando los países de la cuenca mediterránea afectados por la crisis humanitaria de la guerra de Siria (el Líbano, Egipto, Israel, Jordania y Turquía) se añadieron a Afganistán y más recientemente países de Centroamérica.

Adicionalmente, se reforzó el programa en el período 2023-2025 para la llegada de 1.572 refugiados vinculada a una oferta de empleo por parte de una empresa establecida en España, un sistema centrado preferentemente en población procedente de América Central y del Sur.

Durante los años 2023, 2024 y 2025 se reasentaron en España por esta vía complementaria 226 personas.