Excluyen a bailarina rusa de una gala en Roma para evitar instrumentalizaciones

El evento, que se celebrará en la Sala Santa Cecilia del auditorio Parco de la Música Ennio Morricone, había invitado a las principales estrellas del ballet de todo el mundo en una edición denominada 'La Gala del Amor'.

"Fue invitada a participar con la idea profundamente arraigada de que el arte es un medio para unir sin reducir a los artistas a su nacionalidad y que la danza es uno de los puentes que permiten encuentros en nombre de la paz", explica una nota de la organización.

Aunque "Zakharova no está sujeta a sanciones en los países de la Unión Europea y la invitación se realizó en pleno cumplimiento de la legislación vigente", en los últimos días, la organización de 'Les Étoiles' ha recibido "comunicaciones institucionales y mensajes sinceros y dolorosos que han recordado la responsabilidad simbólica de las instituciones culturales en el contexto actual", agrega el comunicado.

Los organizadores explican que "cuando un evento artístico corre el riesgo de ser malinterpretado o explotado, percibido como una normalización de la situación y que exacerba las heridas, el puente que el arte se esfuerza por construir corre el riesgo de derrumbarse incluso antes de completarse".

Por estos motivos, "al tiempo que reitera su firme respeto por la libertad de expresión de los artistas y su oposición a cualquier forma de discriminación por motivos de nacionalidad, la organización anuncia que ha retirado la invitación dirigida a la estrella".

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Zakharova fue elegida en pasado miembro de la Duma, la cámara de los diputados, por el partido Rusia Unida Vladimir Putin y es miembro de un órgano asesor para asuntos culturales y ha recibido varios honores del presidente ruso a lo largo de los años.

Este caso se produce en un momento de abierta polémica por la decisión de permitir participar a Rusia en la próxima Bienal de Arte de Venecia, después de haber sido excluida en las pasadas ediciones tras la invasión de Ucrania.

Ante ello, el Ejecutivo italiano pidió información sobre las modalidades de montaje y gestión del pabellón, así como una copia íntegra de la correspondencia entre la Fundación y las autoridades moscovitas.

Mientras que en una posición diferente a la de sus socios en el Gobierno, el vicepresidente y ministro de Transportes, Matteo Salvini, defendió la participación de Rusia en eventos culturales y deportivos.

"He leído que se había cancelado la invitación a una bailarina rusa de gran prestigio a un festival de danza en Roma. Me parece que estamos ante una rusofobia", afirmó Salvini a la emisora RTL 102.5.

Y agregó: "Aquí no se trata de estar a favor de unos u otros. Está claro que Rusia ha atacado. Nosotros estamos defendiendo, apoyando y financiando a la Ucrania agredida. Pero debemos esforzarnos por poner fin a esta guerra. No es que alejando a las bailarinas o a los pintores rusos resolvamos el conflicto. Simplemente lo complicamos".