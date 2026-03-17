Fujimori plantea patrullaje militar y policías en zonas industriales contra inseguridad

En un foro realizado en la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) recordó que su enfoque es de una economía social de mercado, con promoción activa de la inversión privada, y expresó que "sin orden no hay inversión, sin seguridad no hay producción, y que sin producción no hay empleo".

En tal sentido, planteó cinco grandes acciones, donde la primera es la "seguridad para trabajar", pues al día de hoy "los empresarios viven bajo extorsiones", con un alto número de 26.000 denuncias de solicitudes de 'cupos' (sobornos o extorsiones) en el 2025, según citó la candidata que encabeza los sondeos de intención de voto con el ultraderechista Rafael López Aliaga.

La candidata de Fuerza Popular planteó "enfrentar la extorsión con una estrategia clara", en la que incluya la presencia de "comandos policiales en zonas industriales, y rastrillajes (militares) en las zonas más peligrosas".

Asimismo, aseguró que retomará el control de las fronteras y creará unidades especializadas de inteligencia para proteger las micro y pequeñas empresas (mype).

Insistió en que "el crimen es una industria", pero que "el Estado tiene que actuar con decisión" y anunció entre su equipo dedicado a la seguridad ciudadana al exjefe policial y excongresista Marco Miyashiro, así como al exministro y actual presidente encargado del Congreso Fernando Rospigliosi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otros temas, Fujimori propuso un "shock de desregularización" para simplificar los procedimientos de autorizaciones y permisos otorgados a las empresas, y una "formalización inteligente" para facilitar y acelerar el proceso de formalización de los emprendedores.

Igualmente, la candidata de Fuerza Popular ofreció abrir mercados para las mype al otorgarles 40 % de las compras públicas, el factoring para los proveedores del Estado y un financiamiento accesible.

Fujimori afirmó que su país "hoy está atrapado en un círculo de desorden, inseguridad y baja confianza", y que el objetivo de "nuestro gobierno es claro, que producir vuelva a ser una oportunidad y no un riesgo".

El foro de la SNI ha invitado a presentar sus planes de gobierno a 25 de los 35 candidatos presidenciales que pugnan por pasar a la segunda vuelta presidencial el próximo 12 de abril.