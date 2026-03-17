FundéuRAE: “in crescendo”, no “en crescendo”

A veces se ven noticias en las que la preposición que aparece es “en”: “El registro de nombres poco habituales vinculados a modas y personajes de ficción ha ido en crescendo” o “Su popularidad en los últimos años ha ido en crescendo”.

El diccionario académico recoge la locución del italiano “in crescendo” con el sentido de ‘con aumento gradual’. Aunque en ocasiones el primer elemento se sustituye por la preposición española “en”, el “Diccionario panhispánico de dudas” no lo recomienda, pues “en crescendo” resulta un híbrido entre el español y el italiano.

Otras alternativas, recogidas en esta última obra, pueden ser “creciendo”, “aumentando (progresivamente)” o “en aumento”.

Se recuerda que, como extranjerismo, lo apropiado es escribirlo con cursiva.

Por ello, en los ejemplos lo adecuado habría sido decir “El registro de nombres poco habituales vinculados a modas y personajes de ficción ha ido 'in crescendo'” y “Su popularidad en los últimos años ha ido 'in crescendo'”.

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Finalmente, lo indicado es aplicar también la cursiva al sustantivo “crescendo”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.