Gobierno de Perú asegura que nuevo rescate a petrolera estatal no sale del gasto público

El Ejecutivo aclaró mediante un comunicado las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, quien horas antes anunció esta nueva inyección económica a la empresa para cumplir con el pago de sus deudas.

"El Gobierno no destinará recursos de todos los peruanos para cubrir pérdidas operativas de Petroperú, repitiendo esquemas de apoyo de años anteriores. Se viene evaluando una línea de financiamiento de endeudamiento externo para cubrir la liquidez mientras avanza la reorganización patrimonial", indicaron los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas en la información difundida.

Agregaron que esta alternativa de disponer una línea de financiamiento de endeudamiento externo "será evaluada bajo estrictos criterios técnicos, considerando su costo, plazo, condiciones de pago y sostenibilidad, sin afectar el equilibrio fiscal ni el gasto público".

En este sentido, agregaron que existen medidas para ordenar la empresa, fortalecer su sostenibilidad y recuperar la confianza del mercado, "lo que ha generado interés de entidades financieras".

"Asimismo, nos reafirmamos en la no privatización de Petroperú, empresa que consideramos estratégica y viene siendo reorganizada, bajo la conducción de Proinversión, con el objetivo de hacerla viable y autosostenible", señalaron.

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Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas emitió otro comunicado en el que anunció que esta nueva inyección económica fue acordada este martes por la Junta de Accionistas de Petroperú junto con el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP).

El ministro reafirmó que el plan de reestructuración emprendido para fortalecer a Petroperú, que registra una crisis estructural de solvencia y liquidez, excluye totalmente cualquier figura de privatización.

"Está descartada la privatización. El compromiso del gobierno es recuperar las capacidades operativas de Petroperú, con medidas concretas para devolverle parte de sus operaciones, reestructurar sus deudas y sentar las bases para que sea la empresa que queremos todos los peruanos", subrayó.