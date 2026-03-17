González Urrutia dice que ONU D.Humanos avala que en Venezuela no hay garantías de cambio

Türk aseguró ayer que su oficina no ha recibido de las autoridades de Venezuela una lista oficial de los presos liberados tras el ataque de EE.UU. a principios de año y la captura de Nicolás Maduro, y tampoco ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención, como ha solicitado.

Además denunció que "muchos venezolanos siguen detenidos de forma arbitraria, entre ellos personas con discapacidad y problemas de salud graves, personas mayores y al menos un niño".

Ante ello, el canciller venezolano, Yván Gil, acusó a Türk de tener un "sesgo inmoral" y de seguir insistiendo en "una narrativa parcializada" de Venezuela, "repitiendo acusaciones infundadas".

Sin embargo, Gonzáles Urrutia coincidió con el balance de esta oficina de la ONU asegurando, en un mensaje en X, que "confirma que la crisis en Venezuela es estructural".

"Hay liberaciones, sí, la mayoría con condiciones, en realidad son excarcelaciones. Además persisten las detenciones arbitrarias, denuncias graves de tortura y el espacio cívico restringido. ¡No hay garantías de cambio!", dijo el excandidato presidencial.

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El opositor apuntó que el informe coincide con sus peticiones de una "liberación inmediata y sin condiciones de todos los detenidos arbitrariamente" y de "reformas profundas en justicia y seguridad", entre otras.

"Sin cambios reales, la crisis seguirá reproduciéndose", zanjó el opositor exiliado en Madrid.

Tras la captura de Maduro, el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones de un "número importante" de personas, al que se sumó la aprobación de una ley de amnistía que ha otorgado 7.727 libertades plenas, la gran mayoría de ellas a personas que estaban en libertad con medidas cautelares. Solo 253 estaban encarcelados.