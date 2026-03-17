Incautan 73 kilos de cocaína en un contenedor que salía de Costa Rica hacia Países Bajos

El reporte de las autoridades costarricenses indica que la droga localizada en la Terminal de Contenedores APM Terminals, ubicado en Moín, en la provincia de Limón (Caribe), fue detectada por los oficiales e iba oculta entre las tarimas de la carga legal.

"Nuevamente a través del escáner se logran detectar 73 kilogramos de cocaína que iban en las tarimas de una carga legal de verduras para exportación en dirección al puerto de Róterdam en Países Bajos", explicó el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

En julio de 2023 el Gobierno costarricense inició la Operación Soberanía mediante la cual instaló escáneres y reforzó la presencia policial en la Terminal de Contenedores de Moín, con el fin de combatir la exportación de droga en cargas de productos lícitos, especialmente hacia los países europeos.

Desde esa fecha se han decomisado un total de 21,7 toneladas de cocaína.