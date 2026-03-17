India rechaza informe de EE. UU. que denuncia abusos a musulmanes y cristianos en el país

"Durante varios años, la USCIRF ha persistido en presentar una imagen distorsionada y selectiva de la India, basándose en fuentes cuestionables y narrativas ideológicas en lugar de hechos objetivos", afirmó el lunes en un comunicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal.

El informe acusa al Gobierno del Bharatiya Janata Party (BJP), encabezado por el primer ministro Narendra Modi, de aplicar políticas que han perjudicado especialmente a las minorías religiosas en el país bajo una ideología nacionalista hindú.

Nueva Delhi afirmó que estas reiteradas tergiversaciones "solo socavan la credibilidad de la propia Comisión", en referencia a que la India lleva años siendo señalada en este documento por la falta de libertades religiosas.

La comisión federal estadounidense indicó en su informe que la libertad religiosa en la India siguió deteriorándose en 2026, con leyes y medidas que afectan especialmente a minorías como musulmanes y cristianos, entre ellas normas anticonversión con penas más severas.

"En lugar de continuar con críticas selectivas a la India, la USCIRF haría bien en reflexionar sobre los preocupantes incidentes de vandalismo y ataques contra templos hindúes en Estados Unidos, la persecución selectiva de la India y la creciente intolerancia e intimidación contra miembros de la diáspora india", indicó el comunicado indio.

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En el caso de los cristianos, organizaciones como United Christian Forum señalaron también que en 2025 se registraron más de 700 incidentes de ataques, detenciones o presiones contra esta comunidad.

El documento insta al Departamento de Estado de EE. UU. a designar a la India como un "país de especial preocupación" por participar en violaciones graves, sistemáticas y continuadas de la libertad religiosa.