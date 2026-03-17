Instan a miembros de la ONU exigir que Nicaragua rinda cuentas por violaciones de DDHH

En una declaración, el Colectivo 46/2 -integrado por al menos 21 organismos humanitarios nicaragüenses y regionales- pidió a los Estados miembros de las Naciones Unidas respaldar la petición del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, para exigir responsabilidades al Estado de Nicaragua por las graves violaciones de los derechos humanos.

"Desde el Colectivo 46/2 reafirmamos nuestra apuesta por los métodos pacíficos y respetuosos del derecho internacional. Por lo que nos sumamos al llamado del Grupo para que la comunidad internacional sostenga el trabajo de escrutinio, vigilancia y se involucre en los procesos de rendición de cuentas, a partir de la información aportada por el Grupo sobre las graves violaciones a los derechos humanos y sus responsables", demandaron esos organismos, entre ellos Raza a Igualdad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

El pasado lunes, los expertos de la ONU pidieron a la comunidad internacional que exija responsabilidades al Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, por graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, y denunciaron que esas violaciones lejos de disminuir en ese país se han intensificado y diversificado más allá de sus fronteras, y se financian a través del desvío de fondos originalmente destinados a servicios sociales.

El nuevo informe profundiza en los principales patrones de violaciones transnacionales de los derechos humanos como son la vigilancia, amenazas, acoso y violencia física; el abuso de los mecanismos internacionales de control y cooperación; la privación arbitraria de la nacionalidad; la confiscación de bienes y las represalias contra familiares que se encuentran en ese país, alertaron.

Asimismo, esos organismos anotaron que, en sus conclusiones, los expertos de la ONU hicieron un nuevo llamado a la comunidad internacional "respecto de su responsabilidad de actuar ante el empeoramiento de la situación y la negativa del Estado de Nicaragua de cooperar con las Naciones Unidas", y advirtieron que "dada la magnitud y duración de las violaciones, mientras más se retrase la acción, más dura será la carga para restablecer los derechos, la institucionalidad democrática y el estado de derecho".

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El Grupo de Expertos instó al Estado de Nicaragua a que adopte medidas efectivas e incondicionales para lograr una transición pacífica y concertada en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Además, pidió a la comunidad internacional exigir que Nicaragua rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por incumplir la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y la Convención contra la Tortura.