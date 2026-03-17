Israel anuncia la muerte de Lariyani y Trump que no necesita la OTAN, día 18 de la guerra

La situación del estrecho de Ormuz sigue rondando las conversaciones en el mundo económico y el Líbano volvió a vivir una jornada de ataques aéreos y el sur está en alerta ante la incursión terrestre de las tropas israelíes.

Este es el resumen de la jornada de este martes:

El Ministerio de Defensa de Israel aseguró haber matado en los bombardeos de anoche a Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y a Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar iraní Basij (responsable, entre otros, de la represión de las protestas).

Lariyani (Irak, 1958), uno de los interlocutores en las conversaciones de los últimos meses con Estados Unidos, es un importante figura dentro de la estructura de Gobierno del país, descrito como alguien a la altura del presidente del país y el hombre más importante solo por detrás del líder supremo.

Irán no ha confirmado las muertes. Las autoridades iraníes sí han negado hoy que el nuevo líder supremo del país, Mojtaba Jameneí, se encuentre en Rusia para ser tratado de las heridas recibidas durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Teherán, después de días de especulaciones sobre la salud del hijo de Alí Jameneí.

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Trump considera que la OTAN ha cometido "un error muy tonto" al rechazar su petición de apoyo para garantizar la seguridad en el bloqueado estrecho de Ormuz.

"Creo que la OTAN está cometiendo un error muy tonto. Y hace tiempo que digo que me pregunto si la OTAN estaría allí para nosotros. Así que esta fue una gran prueba, porque no los necesitamos, pero deberían haber estado allí", dijo durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

Antes, en una publicación en Truth Social, había bramado: "Como presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!".

Además, en la reunión con Martin ha mostrado su confianza porque Ormuz será navegable pronto: "No creo que tarde mucho. Estamos arrasando la costa. (...) Y no tardará mucho".

Y dijo que no tiene miedo a "otro Vietnam" en caso de iniciar una incursión militar terrestre en Irán.

El descontento por la guerra mostrado desde fuera por países europeos ha llegado hoy también a las filas de las instituciones estadounidenses, pues el director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su dimisión.

"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación", escribió Kent en una carta dirigida al presidente.

Trump ha calificado a Kent de "débil en seguridad": "No lo conocía bien, pensé que parecía un tipo bastante agradable, pero cuando leí su declaración, me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no era una amenaza. Irán era una amenaza".

El sur del Líbano permanece en vilo ante incursiones de las tropas de Israel, que anunció ayer una ofensiva terrestre y que ha lanzado este martes constantes disparos de artillería desde la frontera, ante un supuesto ataque de Hizbulá.

- Al menos tres soldados libaneses murieron y otros cuatro resultaron heridos cuando viajaban en sus vehículos en el sur del Líbano este martes en dos ataques del Ejército israelí.

- El Ejército israelí también lanzó bombardeos contra supuestas infraestructuras de Hizbulá en distintas zonas del Líbano, entre las que se incluyen la capital, Beirut, y el valle de la Becá.

- El último balance del Centro de Operaciones de Emergencia de Líbano eleva los muertos a 912, entre ellos 111 niños, y el de heridos a 2.221.

- La ONU reconoce que su capacidad de aportar ayuda humanitaria en el Líbano, a la escala que se requiere, es limitada por los escasos recursos con los que cuenta y la imposibilidad de llegar al sur.

- En Irán: El Ejército israelí anunció una "oleada de ataques a gran escala" contra infraestructura del régimen iraní en todo Teherán. Antes realizó más ataques simultáneos en la capital, Shiraz (centro-sur del país) y Tabriz (noroeste).

- En Israel y el Golfo Pérsico: La Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) aseguró haber lanzado una nueva oleada de ataques contra Israel y bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, donde usó el misil balístico Haj Qasem. Además, un misil de racimo iraní no interceptado por el sistema aéreo israelí cayó en diversos lugares de la zona de Tel Aviv, sin que se hayan reportado heridos pero sí daños materiales.

- En Irak: Al menos cinco personas murieron esta madrugada, entre ellos dos líderes de la milicia de las Fuerzas de Movilización Popular y un asesor iraní, en un bombardeo estadounidense contra una vivienda en Bagdad.

El principal portaaviones estadounidense, el 'USS Gerald R. Ford', se está retirando de la zona y llegará la semana que viene a una base en la isla griega de Creta desde el mar Rojo para reabastecerse, tras haber sufrido un incendio, según una información del diario griego Kathimerini.

El New York Times había publicado antes que el incendio en la lavandería principal de este portaaviones fue más grande de lo asegurado por el Comando Central (CENTCOM) y mantuvo a la tripulación combatiendo las llamas durante más de 30 horas la semana pasada.