Israel anuncia una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán y Hizbulá en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel no aportaron, de momento, más detalles sobre la ofensiva en los mensajes publicados en sus redes sociales.

Antes de este anuncio, Israel indicó que había detectado un número indeterminado de misiles lanzados por Irán contra su territorio.

"Los sistemas de defensa están operativos para interceptar la amenaza", apunta el mensaje publicado en Telegram, que pide a la población ponerse a salvo.

Mientras, Hizbulá dijo en varios comunicados que había atacado a soldados israelíes "con andanadas de cohetes" en varias zonas del sur de Líbano.

Por su parte, la agencia de noticias libanesa NNA informó de ataques israelíes contra varias localidades, entre ellas Qana e Mjadel, en el sur del país, o el barrio de Haret Hreik, en el sur de Beirut.

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El número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada hace dos semanas contra el Líbano se elevó a 886, mientras que los heridos superan los 2.140, informó el lunes el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.