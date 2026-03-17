Israel dice haber atacado decenas de objetivos de Hizbulá en Beirut y el valle de la Becá

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron centros de mando de Hizbolá en Beirut. Esto se suma a otros centros de mando atacados durante la noche en la misma ciudad", afirma un comunicado militar.

Asimismo, las fuerzas israelíes informaron de bombardeos contra tres puntos de lanzamiento de cohetes en el valle de la Becá, desde donde, según esta nota castrense, Hizbulá lanza proyectiles hacia Israel.

Además, afirmó el Ejército, fueron atacados lanzaderas y depósitos de armas que estaban destinados "a ser utilizados en ataques" contra tropas israelíes y civiles.

El comunicado fue publicado en los canales oficiales del Ejército israelí unos minutos después de que sus portavoces advirtieran a sus ciudadanos del norte del país de que el grupo chií libanés se prepara para lanzar nuevas andanadas de cohetes contra Israel en las próximas horas.

Tras la movilización de más reservistas, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció ayer lunes el inicio de otra operación terrestre en el sur de Líbano, de escala aún desconocida, bajo el pretexto de destruir infraestructura de Hizbulá.

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Tras dos semanas de bombardeos israelíes constantes contra el sur, el este e incluso la capital de Beirut, los fallecidos en Líbano rondan las 900 personas y hay más de 2.140 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.